Тамбов, 18 апреля, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Окончание отопительного сезона в Тамбове намечено на 19 апреля. Соответствующее постановление администрации города было опубликовано 17 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии. Исключение составляют только детские сады, школы и больницы, где отопление будет отключено по заявкам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов

«Рекомендовано начать поэтапное прекращение подачи теплоносителя в многоквартирные и иные жилые дома, в которые тепло подается по сети централизованного теплоснабжения, а также в многоквартирные дома или иные жилые дома с автономной системой отопления, собственники которых не установили условия определения даты окончания отопительного периода, с 19 апреля», — сообщила пресс-служба.

До 23 апреля в администрацию города должна быть предоставлена информация об итогам отопительного сезона.

Отметим, что соответствующие решения были приняты и в других городах ЦФО. Например, в Воронеже отопительный сезон также завершится 19 апреля. При этом жители города уже долгое время просто задыхаются от жары в своих квартирах — при уличной температуре +20 в квартирах воздух прогревается до +34 градусов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Министерство строительства и ЖКХ РФ выступило с инициативой о введении индивидуального учета потребления тепловой энергии в жилых домах.

Предлагается, в частности, предоставить гражданам право платить за отопление квартиры по данным приборов учета. Специалисты министерства уверены, что дом сможет перейти на комбинированную оплату тепла, если установлены индивидуальные приборы учета или как минимум в 50% квартир имеются специальные распределители. В этом случае жители сами смогут регулировать температуру в своих квартирах и, соответственно, не переплачивать за лишние градусы.