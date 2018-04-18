Ярославль, 18 апреля, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Контракт на ремонт дорог в Ярославской области за пределами Ярославля по проекту «Безопасные качественные дороги» выиграло ООО «Северный поток». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «Дороги Ярославля» в Facebook «Северный поток» ремонтирует дорогу в Ярославле

Как следует из информации на сайте госзакупок, заявки на участие в аукционе подали пять компаний. Заказчик — Государственное казённое учреждение Ярославской области «Ярославская областная дорожная служба» — четверых участников отклонил. Претензии традиционны — в документах указана не та резьба болта, не конкретизирована марка щебня или швеллера. В итоге конкурсная комиссия решила заключить договор с единственным поставщиком — ООО «Северный поток». Размер контракта более 380 миллионов рублей.

«Северный поток» начал активно работать в Ярославле в 2017 году, выиграв контракт на ямочный ремонт. Уставной капитал «Северного потока» составляет 14 тыс рублей, а учредители — 2 физических лица.

К работе компании у ярославцев было множество претензий. Своего рода интернет-мемом стала зеленая лейка, которую рабочие «Северного потока» использовали при работе. Ярославские общественники с большим пессимизмом встретили новость о новом контракте компании. Активист группы «Неравнодушный Ярославля» Евгений Жаворонков сомневается в том, что «Северный поток» сможет улучшить свою работу. Такого же мнения придерживается администратор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

«За этот контракт боролось гораздо больше участников, но они были сняты с конкурса из-за разных причин. Один из активистов ОНФ подавал жалобу в антимонопольную службу на это, но контракт все равно достался ООО «Северный поток». Мы с ними работали в прошлом году. У этой организации не хватает мощностей, чтобы обслуживать большие контракты, а, значит, скорее всего, она передаст их на субподряд», — сказал корреспонденту ИА REGNUM администратор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Общественники опасаются, что ремонт дорог вне Ярославля будет еще хуже, чем прошлогодний ямочный в столице области. Поскольку ездить по региону активистам будет гораздо сложнее.