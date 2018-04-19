Вашингтон, 20 апреля, 2018, 02:00 — ИА Регнум. Информационная борьба Запада с неугодной ему правдой о происходящем в мире нарастает. Какие стратегические принципы исповедуют США и их союзники в этом противостоянии правде, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Дядя Сэм обвиняет

Западное общество должно проявить способность воспринимать всякую альтернативную точку зрения на реальность как «вражескую пропаганду». Такой вывод можно сделать из основных принципов информвойны, изложенных в докладе Евразийского центра Атлантического совета США «Демократическая оборона против дезинформации». Борьба с инакомыслием и свободой слова в условиях тяжелого наследства предыдущих демократических времен — дело непростое. Тогда, в славную пору демократии, свобода слова считалась базовым понятием, основой демократического устройства.

Но авторы доклада не унывают. Борьба с неугодными СМИ через навешивание на них ярлыков «иностранной пропаганды» — вот что, по идее Атлантического совета США, приведет Запад к победе. «Россия Владимира Путина», как сказано в докладе, занимается ослаблением Запада, следовательно, все, что исходит от официальных источников России в информационном поле, следует считать безусловно вредным. Первыми жертвами такого подхода должны стать ИА Sputnik и Russia Today. Но все прочие, включая, вероятно, западные информагенства, должны будут четко следовать в фарватере американской точки зрения: предполагаемые санкции для нарушителей включают в себя и экономическое подавление посредством штрафов.

Читайте подробности в материале: Что мешает врать, то — «фейк»: борьба США против инакомыслия

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