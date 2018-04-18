Аксенов об «украинской оккупации» Крыма: «Мы преодолели»
Симферополь, 18 апреля, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Крым, воссоединившийся в 2014 г. с Российской Федерацией, преодолел последствия «украинской оккупации». Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в интервью ТАСС.
«Стрессовый период (для Крыма) точно закончился…, — сказал он. — По большому счету мы преодолели последствия украинской оккупации».
Аксенов напомнил, что в период Украины бюджет полуострова составлял 22,5 млрд в рублях.
«Мы планируем, что в 2018 г. наши сборы составят 53 млрд рублей, — рассказал он. — Это без учета федеральной помощи. При том, что формально бюджет Крыма без ФЦП (федеральная целевая программа) составляет 74 млрд рублей».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.
Народное голосование стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.
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