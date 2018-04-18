Москва, 18 апреля, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Израиль продолжит политику ударов по Сирии, и ничего удивительного нет в том, что эти удары согласовываются с Вашингтоном, считает военный эксперт ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Истребитель F-16 израильских ВВС

Ничего удивительного в том, что удар Израиля по сирийской авиабазе был согласован с США, нет. Израиль один из ближайших союзников США вообще и является форпостом американских интересов на Ближнем Востоке.

И в целом политика администрации Трампа достаточно антииранская, поэтому ничего удивительного в уничтожении именно иранских целей на сирийской авиабазе нет. Такая политика наверняка будет продолжена, так как реальных болезненных ответов Израиль на свои авиаудары не получает.

Раньше удары наносились чаще по целям разных группировок, таких как «Хезболла», например. А теперь под израильским ударом оказались иранские войска.

Эта политика пока приносит Израилю свои плоды и не дает усилиться враждебным для Тель-Авива силам. За все годы гражданской войны в Сирии Израиль нанес множество ударов, но потерял только один истребитель F-16, это случилось не так давно.

Поэтому потери от ударов по Сирии небольшие, наносятся они с большой дистанции, обычно из воздушного пространства соседних государств. Только поставки современных зенитно-ракетных систем, таких, например, как С-300, могут эту ситуацию как-то изменить.

Хотя и не факт, что они будут использоваться против израильской авиации, потому что Россия и Израиль также имеют некоторые договоренности и стараются напрямую не конфликтовать.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что удар израильских ВВС по сирийской авиабазе в провинции Хомс 9 апреля был согласован премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом.

Из публикации следует, что Нетаньяху заручился поддержкой Трампа, чтобы уничтожить иранскую батарею ПВО, которая прибыла на авиабазу незадолго до нападения и еще не была развернута. Также израильские F-15 разбомбили ангар, в котором находились беспилотные летательные аппараты, используемые иранцами.