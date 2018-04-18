Москва, 18 апреля, 2018, 10:34 — ИА Регнум. В России 36% граждан РФ старше 18 лет в настоящее время пользуются хотя бы одной из социальных сетей ежедневно, 14% — несколько раз в неделю, 6% — один раз в неделю. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

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40% опрошенных никогда не посещают социальные сети. 4% — примерно один раз в месяц или реже одного раза в месяц.

Новую и важную информацию узнают через соцсети 70% респондентов. 27% пользуются другими источниками.

72% пользователей интернета заявили, что соцсети позволят им расслабиться и избавиться от стресса. 27% проводят в социальных сетях время впустую, без пользы.

78% пользователей социальных сетей хотя бы иногда сталкивались с разнообразной информацией, которая вызывала у них раздражение или была неприятна для них.

Около 25% опрошенных блокируют или сообщают в администрацию сетей о контенте, который противоречит взглядам, неприятен им или отвлекает внимание.

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Большинство жителей России (67%) хотят видеть и общается в соцсетях с теми людьми, которых знают лично (друзья, родственники и др.), а не с посторонними людьми или видесть рекламу товаров и услуг.

Опрос проведен в марте 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 91% молодых людей в 18−24 года почти ежедневно пользуются социальными сетями. Среди опрошенных 25−34 лет таких 69%, среди людей старше 60 лет — лишь 15%.

Наиболее популярна у жителей России — сеть «ВКонтакте», её ежедневно посещают 28% опрошенных. На втором месте — «Одноклассники» (19%), третье — Instagram (14%).

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