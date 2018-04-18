Челябинск, 18 апреля, 2018, 10:30 — ИА Регнум. В Челябинской области от укусов клещей уже пострадали 13 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора 18 апреля, среди обратившихся за медицинской помощью пострадавших от кровососущих насекомых — пятеро детей. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Тогда пострадало трое детей.

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«Нападение клещей отмечено в Коркинском, Еманжелинском, Еткульском, Копейском, Каслинском, Магнитогорском, Варненском, Кунашакском, Челябинском районах Челябинской области», — уточнили в ведомстве.

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В Роспотребнадзоре добавили, что противоклещевые обработки в регионе из-за длительной холодной весны пока не начаты. Пока территории, на которых будет проводиться акарицидная обработка, — парки, пляжи, скверы, кладбища — очищают от мусора.

Также в регионе с целью предупреждения заболеваемости клещевым энцефалитом с 1 марта начата массовая иммунизация населения. По состоянию на 13 апреля прививки получили более 32,1 тыс. человек, в том числе свыше 16,9 тыс. детей.

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В 2018 году за счёт средств областного бюджета планируется вакцинировать детей трёх — четырёх лет и ревакцинировать детей дошкольного возраста, привитых в 2017 году, а также учащихся вторых классов.

Как сообщало ИА REGNUM, первыми жертвами укусов клещей в новом сезоне в Челябинской области стали двое взрослых и один ребёнок. Это в три раза больше, чем в 2017 году.