Москва, 18 апреля, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) предлагает законодательно запретить блокировать интернет-ресурсы с посещаемостью более 1 млн человек.

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Google и Amazon в ситуации с блокировкой мессенджера Telegram в РФ решают, будут ли они работать в России.

«Предлагаю: решения о блокировке ресурсов, которыми пользуются более миллиона человек, ограничить законодательно», — написал Лебедев в соцсети.

По мнению парламентария, Роскомнадзор показал собственную несостоятельность: целился в Телеграм, попал в российский бизнес.

«Надо защитить граждан России от бессмысленных запретов!» — уверен депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, суд Москвы 13 апреля удовлетворил обращение Роскомнадзора, просившего ограничить доступ к информационным ресурсам, которые обеспечивает мессенджер Telegram. 17 апреля количество заблокированных IP-адресов, которые принадлежат американским компаниям Amazon и Google, превысило 18,5 млн.

Роскомнадзор также сообщил о намерении проверить Facebook до конца 2018 года.