Киев, 18 апреля, 2018, 10:23 — ИА Регнум. В каком бы состоянии ни находилась украинская армия, это никак не влияет на выдачу Украине Палана действий в отношении членства (ПДЧ) в НАТО, заявил глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел, сообщает 18 апреля УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, решение о выдаче ПДЧ принимается по политическим мотивам, а не военным. Украинские военные силы могут быть «готовы» войти в НАТО, однако это вовсе не означает, что Киеву предоставят ПДЧ.

«Предоставление ПДЧ — это политическое решение, которое не основывается на военных рекомендациях», — подчеркнул Павел.

Он добавил, что ПДЧ является инструментом, показывающим, насколько близко страна находится к вступлению в НАТО. Пока что Украина сама заявляет о том, что нужно проводить больше реформ для вступления в альянс.

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"Когда я участвую в заседании комиссии Украина — НАТО, мы все слышим за столом, что в плане реформ есть еще куда идти», — сказал Павел.

Напомним, вступление в НАТО является национальным интересом Украины — так записано законодательно. Но, по мнению экспертов, национальным интересом может быть повышение уровня благосостояния населения или укрепление экономики, вступление же в ЕС или Североатлантический альянс означает, что Киев не имеет реально собственных интересов.