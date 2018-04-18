Москва, 18 апреля, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей Российского интернет-форума и пожелал им удачи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ 18 апреля.

Minval.az Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев

Мероприятие, которые стартовало сегодня, 18 апреля, в Подмосковье и продлится три дня, премьер-министр назвал одним из «главных событий в IT-индустрии».

Читайте также: Кибердружины и интернет-безопасность: педагогический форум в Ульяновске

«Уверен, что форум поможет вам обменяться опытом и идеями, откроет новые возможности для бизнеса. Подарит всем яркие впечатления и интересное общение. Желаю вам удачи, успехов и всего наилучшего», — сказал Дмитрий Медведев.

Глава правительства РФ также добавил, что в 2018 году на РИФе можно узнать о последних тенденциях в отрасли, искусственном интеллекте, телемедицине, блокчейн-технологиях.

Читайте также: Более половины детей в РФ пользуются интернетом, в основном — с гаджетов

«И, конечно, особое внимание будет уделено мобильной экономике, экосистеме IT-предпринимательства и технологичных стартапов», — сказал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий 21-й Российский интернет-форум (РИФ+КИБ 2017) — самое массовое ежегодное событие отрасли — проходил в Подмосковье с 19 по 21 апреля 2017 года. Ежегодно мероприятия собирает до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и смежных отраслей, представителей государства, крупных компаний, стартаперов, СМИ, научного сообщества, студентов профильных вузов.