Стерлитамак, Башкирия, 18 апреля, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Нападение 17-летнего подростка на учеников и учителя в школе Стерлитамака связано с личными мотивами. Об этом сообщил 18 апреля источник в следственных органах.

Нападение с ножом

По его словам, после того как подозреваемый в покушении на убийство ранил одноклассниц и преподавателя, он ранил себя.

«Молодой человек по личным мотивам ранил ножом двух учениц и учителя, после чего ударил себя …» — сообщил источник.

По его словам, ученик коррекционного класса принес с собой бензин, который разлил и поджёг после нападения. Ранее сообщалось, что после того, как в школе сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов в испуге выбросилась из окна второго этажа.

Читайте также: Напавший на школу в Стерлитамаке учился в коррекционном классе

Пострадавшие в результате инцидента школьники и педагог госпитализированы. Следователи СКР в настоящее время выясняют обстоятельства случившегося. На место ЧП выехал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Читайте также: Опубликовано видео с места нападения на школу в Стерлитамаке