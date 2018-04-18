Пермь, 18 апреля, 2018, 10:07 — ИА Регнум. В Пермском крае отмечена насыщенная информационная повестка за прошедший день — 17 апреля. Практически все местные СМИ облетели новости об эвакуации школы Перми и о свалке документов, а новость о приговоре по громкому коррупционному делу, где фигурирует экс-глава УФСИН Прикамья, попала и на федеральные информресурсы.

Иван Шилов ИА REGNUM Пермь. Счастье не за горами

Свалка

СМИ активно подхватили информацию, которую сообщил уполномоченный по правам человека пермского края Павел Миков. По его словам, в центре Перми обнаружена свалка документов, где указаны персональные данные граждан. Среди документов есть и исполнительные листы. Примечательно, что свалка находится неподалёку от отдела судебных приставов.

В результате чьей-то халатности личные данные некоторых пермяков оказались в свободном доступе, что является нарушением прав и интересов граждан.

«Во дворе дома по улице Петропавловской, 81, лежит огромная стопка бумаг с официальными и даже персональными данными. В Москве горят свалки, в Перми выбрасывают на помойки официальные документы!» — оставил запись в Instagram Павел Миков.

Он считает, что необходимо разработать регламент, который установит порядок обработки и утилизации документов с персональными данными. Примечательно, что это четвёртый случай с начала 2018 года. До этого отличились Березники, Большесосновская и Кочевская больницы.

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Громкий приговор

Во второй половине дня в центре внимания оказался приговор экс-главе УФСИН Пермского края и экс-начальнику исправительной колонии — 29. Первый признан судом виновным в крупном взяточничестве, а второй фигурант — в выполнении роли посредника в этом коррупционном процессе. Общая сумма взяток составила более 1,8 млн рублей.

В качестве взяток значатся земельный участок площадью 0,5 га и рыночной стоимостью 1,2 млн рублей, коллекционные серебряные монеты, а также сертификаты на туристические поездки.

Примечательно, что взяткодатели смогли избежать уголовного наказания, поскольку раскаялись и помогали следствия. Чего не скажешь о теперь уже бывших высокопоставленных должностных лицах УФСИН. Экс-глава ИК-29 оштрафован на 2,8 млн рублей, а также лишен специального звания полковник внутренней службы. Бывший глава пермского управления ведомства приговорён к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также он оштрафован на 3,3 млн рублей и лишён специального звания генерал-лейтенант внутренней службы. Оба фигуранта три года не смогут занимать должности в государственных органах РФ, в правоохранительных органах и органах уголовно-исполнительной системы.

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Баловство

В школе № 101 Перми в экстренном порядке 17 апреля эвакуировали учеников, педагогический и технический персонал. В образовательном учреждении сработала тревожная сигнализация. Впоследствии выяснилось, что двое старшеклассников специально распылили порошковый огнетушитель.

Как сообщает портал 59.ru, школьники решили изучить устройство огнетушителя. Родители подростков вызваны на профилактическую беседу. Из-за ложной тревоги департамент образования администрации Перми проводит проверку.

Награды

ТК «РифейПермь» сообщил 17 апреля о пяти наградах Пермского театра оперы и балета за два спектакля. В Москве подвели итоги конкурса «Золотая Маска». Национальная театральная премия вручается каждый год за лучшие постановки в разных жанрах. В 2018 году коллектив пермского оперного стал обладателем сразу пяти престижных трофеев.

Высшую профессиональную премию эксперты жюри отдали балету «Золушка», где действие перенесено в Москву 1950-х годов, но музыкальная основа — партитура Сергея Прокофьева — полностью сохранена. Масштабный спектакль стал размышлением на тему советского прошлого. И получил три «Маски» — за работу дирижера, балетмейстера и художника по костюмам.

Опасный детский центр

В Кунгуре закрыли батутный центр, в котором обнаружили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба УФССП по Пермскому краю. В ходе проверки было обнаружено, что строение, в котором находится батут-центр, имеет назначение магазина-склада и используется не по целевому направлению. Также в здании отсутствует второй эвакуационный выход, а это может привести к тому, что в случае возгорания посетители и персонал не смогут своевременно покинуть здание. Всего выявлено девять нарушений. Согласно определению суда, дальнейшее осуществление деятельности центра в случае возникновения пожара может привести к тяжким последствиям, в том числе к гибели людей. Заведение закрыто до полного устранения нарушений.