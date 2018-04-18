Чита, 18 апреля, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) Минобороны РФ потушили крупный лесной пожар в Читинском районе Забайкальского края, сообщает 18 апреля пресс-служба ВВО.

skeeze Лесные пожары

Отмечается, что крупный низовой пожар был обнаружен недалеко от населенного пункта Горный-1, порядка пяти километров по фронту и 500 метров в глубину.

«Для тушения и проливки территории привлекались около 20 военнослужащих из состава пожарных расчетов, было задействовано пять пожарных автомобилей», — говорится в сообщении.

В настоящее время пожар полностью потушен, угрозы объектам нет. Для контроля за обстановкой на месте будут круглосуточно дежурить два пожарных расчета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сибири не прекращаются лесные пожары, по состоянию на 16 апреля огнём было охвачено более 36,6 га площадей. Всего действовало 37 лесных пожаров, на которых проводились работы по активному тушению.

С 17 апреля в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных природными и бытовыми пожарами, на всей территории Забайкалья действует особый противопожарный режим.