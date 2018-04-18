Казань, 18 апреля, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Пока в одном районе Татарии за не внесённый в рамках самообложения взнос сельчанам грозят штрафами и административным протоколом, в другом около 9 млн рублей собрать собрали, но не потратили. Эти «излишки», где есть как средства граждан, так и выделяемые сверх них деньги бюджета республики, обнаружила Счётная палата РТ, когда проводила ревизию Тетюшского муниципального района по использованию средств бюджета за 2015−2017 годы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Красносельский. Сбор недоимок

«Эти деньги не используются, в отдельных случаях — более трех лет», — сообщило ведомство в своём отчёте, уточнив, что район при этом является дотационным.

За 2015−2017 годы ему в форме межбюджетных трансфертов было выделено 1,153 млрд рублей, что составляет 70% доходной части районного бюджета. Ревизионная проверка, результаты которой были обнародованы в середине апреля 2018 года, выявила, что «в районе допускается неэффективное использование бюджетных средств».

Средствами, где были и собранные с жителей, оплачивались работы и материалы, «которые фактически не выполнены и не поставлены». Такая картина наблюдалась при благоустройстве парка села Жуково, обустройстве майдана села Кошки-Новотимбаево, родника возле города Тетюши. Хотя за эти работы было выплачено 884 тыс. рублей. Один из подрядчик позднее вернул часть средств и материалы на общую сумму 447 тыс. рублей. А по другому подрядчику — фирме «Живой город», получившей аванс 280 тыс. рублей, но не выполнившей работы, решение будут принимать следователи.

Глава района Рамис Сафиуллов, занимающий свой пост с октября 2014 года, пообещал аудиторам разобраться с проблемой обнаруженных остатков средств граждан за три месяца.

А тем временем популярный способ наполнения районных бюджетов за счёт кошельков не самых богатых жителей республики решили расширить. Теперь за счёт дачников.

14 апреля 2018 года на совещании заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов выдвинул инициативу по самообложению членов садоводческих товариществ. Средства планируется тратить на освещение, содержание дорог, водоснабжение. Титов также попросил о дофинансировании со стороны бюджета республики, когда на каждый собранный рубль из него добавляется ещё несколько. Просить четыре, как сейчас происходит при самообложении в районах, не стал, ограничился двумя рублями. Замминистра также рассказал, что в Союз садоводов региона уже поступили заявки ряда садовых обществ из 12 районов на участие в оплате капитального ремонта инфраструктуры. Они готовы вложить 250 млн рублей.

Для справки: в Татарии на сегодня зарегистрировано 950 садовых товариществ, включающих 376 тыс. участков.

В соцсетях пока данная инициатива от власти обсуждается неактивно, гораздо больше жителей волнует ситуация, сложившаяся в сфере самообложения сельчан. В начале апреля в районах Татарии начали обжаловать протоколы о привлечении к ответственности тех жителей, которые не приняли участия в самообложении. Соответствующее заявление поступило в Зеленодольский городской суд от жителей Раифского сельского поселения. Сразу семь человек отказались признавать себя нарушившими ст. 2.6 КоАП республики («Неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления»), по которой им вынесли предупреждение за невнесение самообложения за 2015 год в размере 250 рублей. Жители села настаивают на том, что данная норма не применима к самообложению, которое является добровольным участием граждан в софинансировании насущных нужд.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Татария является лидером по самообложению среди регионов России. В республике данную схему применяют уже четыре года, но чиновники с мест жалуются на низкую собираемость взносов. В апреле 2016 года кабинет министров РТ даже предложил прописать в региональном Административном кодексе штрафы за невнесение средств, но инициатива была воспринята населением негативно, и принятие норм отложили.

Напомним, после референдумов осенью 2017 года возник скандал. В ряде районов и городских поселений под самообложение попало не только трудоспособное население, но и одинокие, многодетные родители, пенсионеры и ветераны Великой Отечественной войны.

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