Стерлитамак, Башкирия, 18 апреля, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Возбуждены уголовные дела по факту покушения на убийство школьников в Стерлитамаке и по факту халатности местных чиновников из органов профилактики преступлений несовершеннолетних. Об этом сообщает 18 апреля пресс-служба СКР.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

По информации следователей, нападение на школу №1 произошло во время урока информатики. По версии СКР, 17-летний подросток напал на своих одноклассников и преподавателя с ножом.

«В отношении 17-летнего школьника в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что по поводу агрессивного поведения подростка уже поступали обращения в органы профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 марта ученик коррекционного класса школы № 1 города Стерлитамак напал с ножом на учеников и учителя в кабинете информатики, затем разлил по полу горючую жидкость, поджёг её и нанёс себе ножевое ранение.

В школе сработала пожарная сигнализация, и ученица одного из классов в испуге выпрыгнула из окна второго этажа. Всего в результате ЧП пострадали четверо человек, они госпитализированы.

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