Симферополь, 18 апреля, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Алуштинский городской суд постановил в первой инстанции, что юрист из Днепропетровска, ныне занимающий пост заместителя министра внутренней политики, информации и связи Крыма Максим Балацкий, незаконно получил в 2014 году российское гражданство. Решение было принято по соответствующему иску Управления МВД РФ в Крыму, подтвердили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Правосудие

По информации правоохранителей, таким образом, было отменено вынесенное в 2014 году решение о выдаче паспорта гражданина РФ Максиму Балацкому в связи с предоставлением чиновником заведомо ложных данных.

Помимо этого, претензии к чиновнику есть и у Федеральной службы безопасности — за использование заведомо подложного документа, поскольку здание, которое указывалось им в качестве адреса постоянного проживания в Крыму при получении гражданства РФ, оказалось нежилым и не введённым в эксплуатацию.

Как пояснили ИА REGNUM в УФСБ РК, в действиях Балацкого прослеживаются признаки состава преступления по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ («Использование заведомо подложного документа»).

Между тем в 2017 году крымский правозащитник Александр Талипов опубликовал в соцсетях информацию о том, что Балацкий был замешан в ряде крупных скандалов с квартирами в элитном жилом комплексе «Мост-сити» в Днепропетровске. По информации, которую правозащитник собрал в открытых источниках, 12 квартир были куплены в ипотеку, выданную банком «Агробанк», где Максим Балацкий работал главой юридического управления. При этом ипотека не была зарегистрирована в государственном реестре, как того требует законодательство, и нотариусы не увидели по ней кредитных обременений. Позже жильё неоднократно перепродавалось вместе с долгом, держателем которого стала кипрская компания Hagworth Management Limited. Учредителем её также оказался некий Максим Балацкий. Компания подала в суд на добросовестных приобретателей квартир и в 2013 году забрала их недвижимость. Разбирательства по этому вопросу продолжаются в Днепропетровске до сих пор.

Отметим, что данные факты из биографии крымского замминистра неоднократно и подробно освещались в прессе.

В частности, севастопольским «Примечаниям» обманутая покупательница квартиры подтвердила, что обращалась в крымские СМИ с просьбой опубликовать её историю, так как знала, что Максим Балацкий и судья Бабушкинского суда Днепропетровска Николай Бибик, вынесший в 2013 году спорное решение в пользу офшорной компании, трудоустроились в Крыму, получив доступ к гостайне.

«Сейчас недавний днепропетровский судья Бибик возглавляет управление Росграницы в Крыму. А Максим Балацкий в июне 2016 года был назначен замом министра внутренней политики Крыма Полонского, который при Украине возглавлял в Симферополе блок Юлии Тимошенко«, — писали тогда севастопольские журналисты.

Одновременно с этим к Балацкому возникли вопросы у специалистов крымского УФМС по поводу законности получения российского гражданства: чиновник на момент крымского референдума был прописан в Днепропетровске, но смог в суде доказать, что проживал в Крыму.

Он также подал в суд на правозащитника Талипова, выдвинув ему претензии не по сути, а по неприемлемой форме публикаций в соцсетях на данную тему. Чиновнику не понравились выражения: «зачем-то сбежал в Крым», «фигурант множества скандалов», «компания Hagworth Management Limited выступала истцом и отжимала…», «разводили людей», «фигурирует Балацкий всё по тем же схемам».

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый громкий скандал с высокопоставленными госслужащими Крыма. Так, в 2017 году российского паспорта лишился соратник депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской зампрокурора Симферополя Александр Шкитов. Проведённой проверкой было установлено, что данные о регистрации Шкитова отсутствуют, а также нет регистрационных карточек учёта. Прокурор с поддельным гражданством три года обвинял в российском Крыму российских граждан.