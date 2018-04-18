Москва, 18 апреля, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Корпорациям «Роскосмос» и «Росатом» поручили временно не подписывать юридически значимые соглашения с зарубежными компаниями, чьи страны ввели ограничительные меры в отношении Российской Федерации. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали источник в аппарате правительства, а также два топ-менеджера предприятий одной из госкорпораций.

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По их словам, документ, подписанный в начале прошлой недели вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, вводит временный запрет на подписание любых юридически обязывающих документов с иностранными структурами.

Один из собеседников уточнил, что договора с иностранными компаниями будет возможно оформить «только в случае принятия политического решения».

Отмечается, что нововведение не затронет ранее заключенные контракты и соглашения в космической сфере, «но перекроет США доступ к технологиям создания шлюзовых модулей, которые американцы планировали получить в рамках создания международной окололунной станции Deep Space».

От комментариев по данным вопросам воздержались в «Роскосмосе», «Росатоме» и аппарате вице-премьера РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект об ответе на санкции Запада депутаты Госдумы рассмотрят 15 мая. В случае утверждения законопроекта и введения его в действие ряд граждан США могут лишиться возможности въезда в РФ.

Также может быть прекращено международное сотрудничество российских и американских компаний в авиастроении, а также атомной и ракетно-двигательной отраслях.

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