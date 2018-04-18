Абакан, 18 апреля, 2018, 09:51 — ИА Регнум. В Хакасии грузовой поезд наехал на стадо коров, в отношении владельца животных возбуждено административное дело, сообщает 18 апреля пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СФО.

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По данным ведомства, инцидент произошел на перегоне станций Капчалы — Оросительный. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, пытаясь предотвратить наезд на вышедших на железнодорожные пути коров.

«Наезд предотвратить не удалось, три животных погибло», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили владельца туш. Ею оказалась жительница поселка Оросительный, она содержит небольшое стадо коров, выпас которого не организован.

В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 11.1 КоАП РФ («Несоблюдение правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей»).

Отмечается, с начала 2018 года на участке обслуживания Абаканского линейного управления МВД РФ отмечается рост подобных инцидентов. По вине владельцев скота произошло 26 случаев экстренных торможений поездов, из них в пяти случаях наезд удалось предотвратить, в остальных животные погибли.

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