Хабаровск, 18 апреля, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Вертолет Ми-8, разбившийся в Хабаровске, перед падением задел антенную мачту. К таким выводам пришли эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), передает 18 апреля телеканал «Мир24».

Почтовая марка СССР, 1980 Вертолет Ми-8

По словам представителя комитета, версия о столкновении с мачтой предварительная, она выдвинута после получения первых результатов расшифровки черных ящиков. Работа с бортовыми самописцами завершится примерно через две недели.

«На сооружении видны следы, оборванные провода, сломанные конструкции. Предположительно, вертолет мог задеть антенну винтами», — рассказал представитель МАК.

Отмечается, что полет проходил в условиях плохой видимости.

Как сообщало ИА REGNUM утром 11 апреля вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток», выполнявший учебный полет, совершил жесткую посадку в районе улиц Антенная и Хирургическая в Хабаровске. После удара о землю вертолет загорелся, все находившиеся на борту — три командира, инструктор, второй пилот и бортмеханик — погибли.

По факту крушения воздушного судна было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Основных версий трагедии три: плохие погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотов.

Власти Хабаровского края выделили семьям погибших 6,6 млн рублей. По данным на 16 апреля, опознаны четверо из шести погибших.

Читайте также: Следователи назначили экспертные исследования катастрофы Ми-8 в Хабаровске