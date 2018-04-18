Стерлитамак, Башкирия, 18 апреля, 2018, 09:49 — ИА Регнум. В сети опубликован ролик, снятый на месте событий в Стерлитамаке, где 17-летний подросток напал на одноклассников и преподавателя. ЧП произошло в школе №1.

Ryk Neethling Нож

По данным Следственного комитета РФ, нападение произошло 18 апреля во время урока информатики. По версии следователей, мальчик напал на своих одноклассников и преподавателя с ножом.

«Ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамак зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю», — сообщили в СКР.

После атаки на одноклассников и учителя подросток нанес себе ножевое ранение, а также разлил и поджёг в классе горючую жидкость. Отмечается, что в учебном заведении сработала пожарная сигнализация, и ученица одного из классов в испуге выпрыгнула из окна второго этажа.

Всего в результате нападения пострадали четыре человека, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в пермской школе № 127 15 января двумя подростками было совершено вооружённое нападение на учеников четвёртого класса. Учительница, защищая детей, получила тяжёлые ранения и была госпитализирована в критическом состоянии. В лечебном учреждении педагог перенесла две операции. В больнице она провела месяц.