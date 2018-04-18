Москва, 18 апреля, 2018, 09:31 — ИА Регнум. Котировки Brent 17 апреля в основном консолидировались вблизи уровней открытия, хотя были и всплески волатильности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В моменте актив уходил под отметку $71 впервые с 11 апреля, но все же сумел закрыться на положительной территории. С утра котировки тестируют уровень $72.

«Спад геополитической напряженности негативным образом отразился на настроениях в сырьевом сегменте. После ракетных ударов по Сирии спрос на черное золото угас на фоне снижения угрозы эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Тем не менее, цены остаются на высоких позициях и уже восьмой день торгуются выше ключевого уровня $70», — отметил Мащенко.

Накануне МВФ в своем апрельском докладе по мировой экономике повысил прогноз по ценам на нефть на текущий год на 2,4 доллара в сравнении с январской оценкой, что оказало умеренную поддержку сырьевому сегменту.

Локально Brent поддержал отчет API, который указал на падение запасов сырой нефти на 1 млн баррелей. Запасы бензина упали почти на 2,5 млн, а дистиллятов — на 0,8 млн.

Цифры несколько приободрили быков, однако в ожидании официальной статистики быки вряд ли будут проявлять активность из опасений, что цифры окажутся более скромными.

«Если данные Минэнерго подтвердят сокращение объемов запасов по всем фронтам, при прочих равных условиях Brent сможет закрепиться над уровнем $72.

После пробоя сопротивления в районе $72,20 ценам нужно будет преодолеть области $72,50. На более высоких позициях не исключена частичная фиксации прибыли к концу дня», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть надеется на лучшее