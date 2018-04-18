Москва, 18 апреля, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Рубль 17 апреля ненадолго укрепился, однако по итогам сессии все же подешевел к иностранным валютам, несмотря на смягчение санкционной риторики со стороны США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Так, в моменте доллар уходил под отметку 61 рублей, но к концу торгов практически вернулся к уровням закрытия предыдущего дня. По итогам торгов рубль просел к доллару и евро в среднем на 0,6%.

«Трамп решил не накалять без того напряженную обстановку и временно отказался вводить дополнительные санкции в отношении Москвы. Это снизило краткосрочные риски для российских активов, но не снизило неопределенность на геополитическом фронте, о чем и свидетельствует неуверенная динамика российской валюты», — пояснил эксперт.

Рубль стремится нащупать точку опоры, но в сложившихся условиях сделать это непросто. В ближайшей перспективе валюте остается надеяться на другие факторы, такие как дорогая нефть, слабый рубль и налоговый период.

«Что касается нефтяного фактора, с этого фронта сегодня может прийти некоторая поддержка. Вчерашние данные API преподнесли приятный сюрприз — запасы нефти и нефтепродуктов сократились по всем фронтам», — отметил Ковалев.

Благодаря отчету Brent смогла выйти в плюс по итогам дня и торгуется с восходящим уклоном в ходе утренней сессии. Это может сегодня, 18 апреля, как минимум, ограничить давление на «россиянина» в первые часы торгов.

«Далее многое будет зависеть от динамики доллара, который может снова привлечь спрос во второй половине дня. Так, дальнейшие попытки отыграть потери не исключены, но ожидать устойчивой и полноценной коррекции рубля пока не приходится», — считает эксперт.

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