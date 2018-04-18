Стерлитамак, Башкирия, 18 апреля, 2018, 09:25 — ИА Регнум. На место происшествия в школе №1 в Стерлитамаке выехал глава Башкирии Рустэм Хамитов, сообщил его пресс-секретарь Фанур Ягафаров.

premier.gov.ru Рустэм Хамитов

«Глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов выехал на место ЧП в Стерлитамак», — сказал Ягафаров.

По его словам, все обстоятельства произошедшего станут известны позднее.

Напомним, утром 18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса напал на одноклассников и учителя с ножом. Затем он разлил горючее вещество и поджег.

Госпитализированы трое учеников и преподаватель информатики. В результате поджога один ребенок выпрыгнул из окна.

Пострадавших от пожара нет. На месте происшествия работает следственная группа.