Бангкок, 18 апреля, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Житель острова Пхукет (Таиланд) задержан после ограбления туристки из России. Мужчина, предположительно, отобрал у путешественницы золотое ожерелье, сообщает тайское издание The Phuket News.

(сс) George Hodan Арест

Пострадавшая гражданка России обратилась в полицию 15 апреля. По ее словам, рано утром она сидела у дороги в районе пляжа Най Харн. Местный житель подъехал к ней на мотоцикле и предложил бесплатно отвезти её домой.

Женщина согласилась, однако мотоциклист не повез её по указанному адресу, а отправился на футбольное поле возле мыса Промтеп. Там мужчина стал угрожать туристке и отобрал у неё золотое украшение.

Злоумышленник скрылся, так как женщина стала звать на помощь. Модель и номер мотоцикла полиция определила по видеозаписи с камер наблюдения, после чего удалось установить и личность подозреваемого — им оказался 27-летний житель деревни Му.

Полиция района Чалонг арестовала подозреваемого возле его дома. Мужчину доставили в полицейский участок, где потерпевшая его опознала. В ходе допроса таец признался, что ограбил туристку, и указал место, где спрятана отобранная вещь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гражданина РФ задержали в Таиланде по подозрению в ограблении сотрудницы обменного пункта. По версии следствия, 14 апреля в Паттайе мужчина напал на нее, избил и забрал сумку с деньгами. Десятилетнюю дочь задержанного отправили в Россию.

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