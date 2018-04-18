Вашингтон, 18 апреля, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Нанесённый США и их союзниками ракетный удар по Сирии продемонстрировал ложные представления американских политиков о том, что владение высокоточным оружием позволяет свергать правительства и воздействовать на мировую политику, заявил бывший аналитик Пентагона Чак Спинни в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По его словам, ракетным ударом по Сирии США ввели себя в заблуждение, что сложные технологии «дают нам революционную возможность видеть и понимать нашего противника, идентифицировать критические и жизненно важные пункты его деятельности».

«Политиканы думают, что могут сидеть в Вашингтоне и поминутно управлять операцией в другой части мира», — уверен Спинни.

Читайте также: Страны НАТО в Сирии серьёзно проиграли — Франц Клинцевич

Он также отметил, что такой взгляд на мир ведёт к необдуманным и неосмотрительным идеям контроля за событиями, заблуждениям и эскалации.

Напомним, в ночь на 14 апреля боевые корабли и самолёты США, Великобритании и Франции совершили ракетное нападение на территорию Сирии, выпустив более 100 ракет. Большую часть удалось сбить системами сирийской ПВО.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент «актом агрессии против суверенного государства, находящегося на переднем крае борьбы с терроризмом».

Читайте подробнее: Путин заявил Меркель, что удар по Сирии — это акт агрессии‍