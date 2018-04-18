Оренбург, 18 апреля, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Существенным блоком жалоб в аппарат уполномоченного по правам человека Оренбургской области в 2017 году стали жалобы оренбуржцев на переселение из аварийного жилищного фонда. За защитой прав к омбудсмену за год обратились 160 человек. Львиная доля жалоб приходится на областной центр, сообщил уполномоченный по правам человека Анатолий Чадов в своём докладе, представленном депутатскому корпусу заксобрания региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

«Претензии граждан на протяжении ряда лет остаются неизменными: предоставление жилья без учёта интересов переселяемых граждан, низкое качество предоставляемого жилья, признание аварийными достаточно крепких домов», — констатировал Чадов.

По его словам, к перечисленным проблемам добавились новые, как только процесс переселения активизировался. Из-за спешки, недостатка профессионализма и ответственности нарушения прав переселенцев стали допускаться чаще, грозя перерасти в массовые и грубые нарушения.

Напомним, что сроком завершения программы было 1 сентября 2017 года. По официальным данным, на 1 января 2018 года в области завершено расселение из 518 домов. По 275 домам (из них 248 — в Оренбурге) имеется информация о гражданах, не переселённых из-за непредвиденных обстоятельств, в том числе из-за судебных споров. В судах рассмотрено более 1 тыс. исков от управления жилищной политики к переселяемым гражданам. Чадов подчеркнул, что тенденция перекладывания ответственности на судебные органы в практике муниципалитета продолжается.

В своих жалобах оренбуржцы указывали омбудсмену на нарушение досудебного порядка урегулирования вопроса переселения (человек, давший согласие, неожиданно получал повестку по иску о принудительном переселении), отсутствие диалога между чиновниками и переселенцами, затягивание сроков переселения.

Анатолий Чадов отметил, что на местах наблюдались перегибы в выполнении спецпрограммы. Также он обратил внимание на неразбериху с кадрами, как на уровне руководства, так и на уровне рядовых сотрудников в управлении жилполитики мэрии. Практиковалась частая передача дела переселенца от одного исполнителя к другому, причем новый исполнитель был не в курсе прежних договорённостей, переселяемые граждане отмечали грубое к ним отношении со стороны чиновников.

Стоит отметить, что 19 апреля пенсионеры Савченко, которые не согласны покидать свой дом, который отремонтировали за свой счет и считают крепким, намерены провести пикет на площадке напротив Дома офицеров, известной более как площадь Атриум в Оренбурге. Оренбуржцы не согласны с действиями межведомственной комиссии по признанию домов аварийными и действиями сотрудников администрации города. Уведомление подано на имя главы Оренбурга Евгения Арапова.