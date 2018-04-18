Вашингтон, 18 апреля, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Власти США в ближайшее время могут ослабить ограничения на поставки оружия и военной техники другим странам. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на оказавшиеся в распоряжении журналистов положения новой стратегии администрации США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Согласно сведениям агентства, план главы Белого дома Дональда Трампа, который получил название «Покупайте американское», состоит в том, чтобы ослабить экспортные правила относительно боевых самолетов, беспилотников, кораблей, артиллерии и т.д.

Агентство отмечает, что новую стратегию администрации США могут представить уже на этой неделе.

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