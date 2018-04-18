Москва, 18 апреля, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Большинство жителей России (60%) не переживают по поводу колебания курса валют за последнюю неделю. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Беспокойство в связи с ростом курса евро и доллара выражают 36% российских граждан.

Больше всего обеспокоенность высказываю жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также люди с плохим материальным положением (по 46%).

Также ситуация с колебаниями курса валют волнует 49% тех участников опроса, кто следит за курсом доллара.

Лишь 6% опрошенных за последний месяц приобретали иностранную валюту: 4% покупали доллары, 2% — евро. 94% в последние месяц-два не приобретали никакую иностранную валюту.

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При этом в случае дальнейшего подорожания доллара 66% граждан РФ не собираются предпринимать никаких действий по покупке валюты.

Если всё-таки рост курса доллара и евро продолжится, 12% респондентов планируют потратить сбережения на мелкие покупки и повседневные нужды.

8% российских граждан намерены вложить накопления в недвижимость или другие дорогие вещи, а 2% хотят поменять рубли на доллары или евро.

Опрос был проведен 12−13 апреля 2018 года. Опрошены 2000 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, почти 60% жителей России готовы отказаться от поездки за границу в связи с высоким курсом валют.

По данным опроса, 31% туристов откажутся от отдыха за границей, если курс национальной валюты превысит 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро.

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