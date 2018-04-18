Луганск, 18 апреля, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Территория Луганской народной республики (ЛНР) четыре раза подвергалась обстрелам в течение суток 17 апреля. Об этом 18апреля сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

В ведомстве отметили, что украинские силовики вели обстрел из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под огнем оказались районы близ населенных пунктов Желобок, Калиново и Калиновка.

В общей сложности ВСУ выпустили по территории ЛНР около 110 снарядов. О погибших или раненых не сообщается.

Украинские военные со своей стороны заявили, что их позиции подверглись 45 обстрелам со стороны ополченцев Донбасса. В результате один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, говорится в сообщении пресс-центра операции ВСУ в Facebook.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта в Донбассе действует «пасхальное» перемирие. Несмотря на договоренности, обстрелы продолжаются — о них регулярно заявляют обе стороны.

Так, в течение суток 16 апреля ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР Обстрелам подверглись Луганск, Калиновка, Калиново и Логвиново. Огонь велся из артиллерии калибра 152-мм, минометов калибра 122 мм, гранатометов АГС и СПГ, орудий БМП и стрелкового оружия.