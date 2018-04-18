Москва, 18 апреля, 2018, 08:39 — ИА Регнум. В Москве 18 апреля ожидается пасмурная и дождливая погода, может выпасть четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщают «Метеовести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

"В Москве в течение суток показания термометров не превысят +10…+13°, а общее количество осадков может составить 7−12 мм, что составляет четверть всей месячной нормы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня столичный регион окажется практически в самом центре североатлантического циклона, который принесет с собой облака и холодный воздух.

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Ветер южный с переходом на северо-западный 4−9 м/с, атмосферное давление будет слабо падать и составит 741 мм рт. ст.

В четверг и пятницу, 18 и 19 апреля, максимальная температура воздуха днём составит чуть выше +10 градусов. Суббота, 20 апреля, окажется самой дождливой — до 15 мм осадков.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что следующая неделя в Москве начнётся с заморозков и гололедицы, в столичном регионе не исключён мокрый снег.

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