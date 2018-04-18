Москва, 18 апреля, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Общее количество штрафов в России, выписанных нарушителям скоростного режима, в 2017 году увеличилось на 33% по отношению к показателю 2016 года, передают «Известия» со ссылкой на ГИБДД.

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Сумма штрафов составила 69,4 млн рублей, при этом средний чек снизился благодаря возможности оплатить штраф в первые 20 дней со скидкой 50%.

Самым частым нарушением в 2017 году стало превышение скорости на 20 км/ч — доля таких случаев составила 96%. В ведомстве отметили, что число повторных нарушений скоростного режима на 40 км/ч и 60 км/ч увеличилось в два раза.

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Как пояснил изданию первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, все дело в росте числа видеокамер, фиксирующих нарушения.

«Доходит уже до абсурда: в тендерах на закупку и установку камер указывают, сколько каждая из них должна приносить штрафных денег», — сказал законодатель.

Отмечается также, что в 2017 году выросло число штрафов, оплаченных через интернет или мобильный банк. В свою очередь банки продолжают упрощать процесс оплаты. Теперь многими сервисами предусмотрен поиск штрафа по номеру водительских прав или номеру регистрации автомобиля.

Ранее в Счетной палате РФ сообщали, что возможность 50-процентного уменьшения штрафов при оплате в двадцатидневный срок не повысила их собираемость.