Барнаул, 18 апреля, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Первая волна паводка, накрывшая Алтайский край в конце марта, подходит к концу. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщил алтайский губернатор Александр Карлин в ходе заседания регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

22.mchs.gov.ru Последствия паводка в Алтайском крае

Поскольку уровень воды в реках идёт на спад, глава региона поручил до конца текущей недели подготовить предложения по выходу региона из режима ЧС, введённого почти месяц назад.

По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, за это время силами пожарно-спасательных гарнизонов, администрацией районов и группировок ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Сибирского спасательного центра, Уральского поисково-спасательного отряда проведена масштабная работа: с низменных участков и из домов откачено около 300 000 кубометров воды; организована доставка питьевой воды и продуктов в более чем 300 домовладений; оказана разнообразная адресная помощь почти четырём тысячам человек.

В настоящее время подтопленными остаются 99 приусадебных участков и один жилой дом в четырёх населенных пунктах Каменского, Баевского и Тальменского районов. В ликвидации последствий паводка задействовано 1450 человек, 510 единиц техники и 51 плавсредство.

Напомним, в 2018 году Алтайский край стал первым сибирским регионом, пережившим наводнение. Стихия шла широким фронтом и с большей силой. Повреждено почти 60 мостов, размыты дороги. В краевом правительстве уже подготовили и отправили документы для получения средств на восстановительные работы и компенсации жителям, включая владельцев личных подсобных хозяйств.