В Башкирии произошло нападение ученика на одну из школ в Стерлитамаке. По предварительным данным, ученик забежал в школу с ножом, а затем поджёг класс. Травмы получила одна из учениц, которой пришлось выпрыгнуть из окна. Её состояние оценивается как тяжелое. Неофициально сообщалось о ранении четырёх человек, в том числе педагога. В Следственном комитете сообщили о выезде группы на место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства нападения. В отношении 17-летнего школьника в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, сообщает СУ СКР по Башкирии. Также возбуждено дело по факту халатности со стороны должностных лиц органов профилактики преступлений несовершеннолетних. [[[picture3]]]

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09:36 На место происшествия в школе №1 в Стерлитамаке выехал глава Башкирии Рустэм Хамитов, сообщил его пресс-секретарь Фанур Ягафаров. «Глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов выехали на место ЧП в Стерлитамак», — сказал Ягафаров. По его словам, все обстоятельства произошедшего станут известны позднее.

09:39 Напавший на учеников и учителя в классе информатики школы №1 города Стерлитамака проходил курс обучения в коррекционном классе. Об этом сообщает 18 апреля пресс-служба СКР. «17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю», — говорится в сообщении пресс-службы.

09:40 На месте нападения на одну из школ в Стерлитамаке работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщает 18 апреля пресс-служба СКР. По предварительным данным, вооруженный ножом 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 напал на одноклассников и педагога в кабинете информатики. Затем он разлил горючее вещество и поджёг его, после чего сам себе нанес ранение. В результате происшествия пострадали учительница и одна из учениц. В школе сработала пожарная сигнализация. Ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. При пожаре никто не пострадал. В настоящее время подросток и все потерпевшие госпитализированы. На месте происшествия выполняются неотложные следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Читайте также: В Стерлитамаке при атаке на школу пострадали четыре человека

09:48 Напомним, ранее нападение на детей было в школе Перми. После этого были инициированы проверки школ на предмет безопасности.

09:54 Напомним, 19 января 2018 года аналогичный инцидент произошёл в школе города Улан-Удэ (Бурятия). Вооружённый топором ученик девятого класса ранил детей, учительницу и себя, также он поджёг учебное помещение. Всего пострадали семь человек, включая нападавшего. Подробности — в сюжете ИА REGNUM «Нападение на школу в Улан-Удэ»

09:56 В сети опубликован ролик, снятый на месте событий в Стерлитамаке, где 17-летний подросток напал на одноклассников и преподавателя. ЧП произошло в школе №1. Читайте также: Опубликовано видео с места нападения на школу в Стерлитамаке

10:23 Нападение 17-летнего подростка на учеников и учителя в школе Стерлитамака связано с личными мотивами, сообщил 18 апреля источник в следственных органах. «Молодой человек по личным мотивам ранил ножом двух учениц и учителя, после чего ударил себя …» — сообщил источник. По его словам, ученик коррекционного класса принес с собой бензин, который разлил и поджёг после нападения. Ранее сообщалось, что после того, как в школе сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов в испуге выбросилась из окна второго этажа. Читайте также: Напавший на школу в Стерлитамаке учился в коррекционном классе Пострадавшие в результате инцидента школьники и педагог госпитализированы. Следователи СКР в настоящее время выясняют обстоятельства случившегося. На место ЧП выехал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

10:24 Происшествие в школе Стерлитамака, где 17-летний подросток напал на одноклассников и преподавателя, породило обсуждение в родительских сообществах Татарии. Вспомнили ЧП, случившееся в середине марта 2018 года в одной из набережночелнинских школ. Тогда 11-летний школьник принёс нож в школу, а когда педагоги забрали его, по словам одноклассников, начал кричать, что «всех расстреляет». В тот день обошлось без жертв. Читайте также: «Мальчик начал кричать, что всех расстреляет»: ЧП в школе Татарии

10:27 В отношении 17-летнего школьника в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, сообщает СКР. Также возбуждено дело по факту халатности со стороны должностных лиц органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

10:31 После происшествия в школе Стерлитамака, где 17-летний школьник напал на одноклассников и учительницу, в родительских сообществах Башкирии призывают родителей обратить внимание на окружение детей: «Уважаемые родители! Научите и предостерегите, пожалуйста, своих детей, как избежать нападения в школе. Обратите больше внимания на круг общения! Этот ужас случился уже в г. Стерлитамак, что творится…»

10:42 Стерлитамак. «Сейчас у нас просто горит школа, все плачут», — комментирует автор видео, опубликованного в группе «Подслушано в Стерлитамак» в ВК. «Какой-то пацан с ножом бегал по школе. У нас прям учительница держит дверь, он забегает, ранит девчонку, и она выбрасывается со второго этажа. Сейчас у нас просто горит школа, все плачут. Вот наконец-то приехали пожарные, это очень страшно», — комментирует случившееся Ирина N.

10:43 Пострадавшая от нападения 17-летнего подростка в школе Стерлитамака 29-летняя учительница информатики Екатерина Першина в 2017 году победила в городском конкурсе «Учитель года». А на республиканском конкурсе отмечена в номинации «За педагогическое мастерство». Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

10:44 Напомним, школьник учился в коррекционном классе: Подробнее: Напавший на школу в Стерлитамаке учился в коррекционном классе

10:56 Стерлитамак. Судя по всему, школьник готовился совершить жестокий поступок заранее. Такой вывод можно сделать из его переписки в соцсетях: «Меня ничто не заставит передумать»; «Я хочу увидеть крики, слёзы и чтобы все кричали о пощаде, вот что я хочу»; «Я им скажу: «Вы этого заслуживаете» и улыбнусь им»; «Во мне столько ненависти, что я уже не могу остановиться». Также он пишет, что в школе его якобы «два года гнобили» и его крик о помощи никем не услышан. «Если что случиться — смотри по новостям», — написал школьник.

10:59 17-летний подросток, устроивший нападение на учеников и учителя в школе Стерлитамака, не состоял на учете в правоохранительных органах. Читайте также: ЧП в школе в Башкирии: подросток не состоял на учете При этом СУ СКР по Башкирии сообщает, что «ранее имелись обращения в органы профилактики преступлений несовершеннолетних по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка».

11:02 «Случай в школе в Башкирии — это последствия вестернизации российской культуры. Это не характерно для РФ, такие случаи характерны больше для США, где соответствующим образом сформирована культура», — заявил корреспонденту ИА REGNUM 17 апреля первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

11:05 Стерлитамак. Школьник, совершивший нападение, ещё летом 2017 года писал в соцсетях, что собирался убить как минимум 18 своих сверстников. Его переписку обсуждают в соцсетах и в группе в ВК. «Не буду убивать детей с 1 по 5 класс», — следует из переписки школьника в соцсетях. Тогда же он писал, что осознаёт ненормальность своих поступков, но якобы родители с этим не хотят разбираться.

11:09 В Совфеде намерены разработать комплексные меры для предотвращения трагедий в школах, аналогичных произошедшей в Башкирии, передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала сенатора от Башкирии Лилию Гумерову, которая предложила на площадке Совфеда провести широкое обсуждение мер в связи с участившимися случаями нападения в школах. Читайте также: В Совфеде разработают комплексные меры по недопущению трагедий в школах

11:14 Чтобы нападения учеников на школы не учащались, нужно давать меньше агрессивной информации об инциденте, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «Чтобы минимизировать риск появления подобных случаев, необходимо локализовать проблему. Нельзя начинать все новости с показа случая в деталях, нельзя привлекать внимание к лицу антигероя, потому что для некоторых молодых граждан с неустойчивой психикой он становится героем и кто-то принимает его поступки как руководство к действию», — уверен Нилов.

11:24 Нападение на учеников и преподавателя в школе в Стерлитамаке в Башкирии школьник совершил не с использованием холодного оружия. Как уточнил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, ранения подросток действительно наносил ножом, однако он был канцелярским. «Что касается того, как подросток пронёс бензин, будем выяснять», — сказал Хинштейн. Также в сюжете: Нападение в школе в Башкирии: в Росгвардии уточнили, чем орудовал школьник Состояние всех пострадавших от нападения 17-летнего подростка в школе Стерлитамака оценивается как средней тяжести. Преподаватель информатики получила рану груди. Школьнице, выпрыгнувшей в окно, поставлен диагноз — ушиб поясничного отдела позвоночника, закрытый перелом правой голени, резаные раны предплечья. Ещё одна школьница получила ранения грудной клетки. Сам нападавший с резаной раной шеи также госпитализирован. По всем пострадавшим у врачей благоприятный прогноз, сообщает со ссылкой на свой источник ГТРК «Башкортостан».

11:28 Стерлитамак. Почти все из около 300 видеороликов, размещённые на странице школьника, совершившего нападение, содержат сцены насилия и убийств. В том числе два месяца назад он разместил видео «нападение на школу». Также на его странице много видео с Гитлером и свастикой. Последний заход на страницу в ВК был сделан сегодня, 18 апреля. День рождения подростка — 12 апреля.

11:31 Экстрафактор в общеобразовательной школе в Стерлитамаке свидетельствует о необходимости усиления мер безопасности в социально значимых объектах, прокомментировал ЧП в Башкирии политолог Дмитрий Михайличенко. «К счастью, в отличие от пермской истории, на этот раз обошлось без жертв, но есть пострадавшие. Глава республики Рустэм Хамитов оперативно выехал к месту инцидента и спустя два часа после случившегося дал поручения усилить меры безопасности», — сказал он.

11:32 Руководитель региона Рустэм Хамитов поручил в кратчайшие сроки усилить пропускной режим во всех школах республики, а также срочно начать ремонт кабинета, где был пожар, чтобы уже завтра там могли проходить учебные занятия, сообщает пресс-служба правительства региона.