Ярославль, 18 апреля, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Вечером 17 апреля в Ярославле на Волжской набережной обвалилась часть Волжской или Губернаторской беседки, которая является самым узнаваемым символом города и одним из самых посещаемых туристами мест. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обрушение Волжской беседки в Ярославле

Обрушение Волжской беседки в Ярославле

Обвалилась штукатурка и часть внутреннего деревянного каркаса беседки. По словам очевидцев, люди не пострадали.

Обрушение Волжской беседки в Ярославле

Волжская беседка была построена в 19 веке и является объектом культурного наследия федерального значения.

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Источники ИА REGNUM сообщают, что в 2016 году был проведен косметический ремонт беседки, однако сделано это было, вопреки требованиям законодательства, организацией, не имеющей соответствующей лицензии, без проекта и историко-культурной экспертизы. Близкий к городской власти источник утверждает, что ремонт проводился в рамках «благотворительной помощи» одним из подконтрольных мэрии города предприятий. Официального подтверждения этой информации нет.

Обрушение Волжской беседки в Ярославле

В перечень объектов, которые были отремонтированы в 2017 году в ходе благоустройства зоны ЮНЕСКО на деньги правительства Москвы Волжская беседка не вошла.