Москва, 18 апреля, 2018, 08:06 — ИА Регнум. У пользователей Telegram по всему миру возникли проблемы с доступом к мессенджеру, зайти в приложение не помогает даже использование специальных средств для обхода блокировок — VPN и прокси-серверов.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

По данным сервиса downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных интернет-ресурсах, количество сообщений о неполадках резко выросли после 05:00 мск 18 апреля.

Так, проблемы с доступом испытывают пользователи из США, Великобритании, Канады, Италии, Португалии, Франции, Испании, Финляндии, Ирана, Египта, ОАЭ, Армении, Таджикистана, Таиланда, Австралии и многих других.

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Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram на территории России по решению суда. Операторы связи получили соответствующее предписание ведомства.

В свою очередь администрация Telegram запустила обход блокировки с использованием мощностей Amazon, после чего ведомство стало блокировать и IP-адреса компании. Кроме того, Роскомнадзор заблокировал еще одну подсеть Google. Общее количество заблокированных сайтов превысило 15 млн.

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