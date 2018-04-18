Вашингтон, 18 апреля, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Властям Турции нужно выпустить на свободу пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в участии в путче. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Пастор Эндрю Брансон — порядочный человек и христианский священнослужитель в США — находится на скамье подсудимых и преследуется в Турции без каких-либо оснований, — написал глава Белого дома. — Они называют его шпионом, но я еще больше шпион, чем он. Надеюсь, что ему позволят вернуться домой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пастор из США Эндрю Брансон, проживающий в Турции с 1990-х годов, был задержан турецкой полицией после попытки госпереворота в июле 2016 года. Его обвиняют в связях с организацией Фетхуллы Гюлена и «Рабочей партией Курдистана».

Сам Брансон отрицает все обвинения.

Читайте также: Турция обвинила пастора из США в шпионаже и терроризме

А также: Пастор в обмен на Гюлена: Эрдоган предлагает США заключить сделку