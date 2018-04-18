Киев, 18 апреля, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Группа офицеров ВМС Украины, которые покинули Крым в 2014 году, обратилась к президенту Украины с просьбой решить их вопрос с жильем. Иначе они грозят вернуться в российский Крым, пишет газета «Думская».

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Офицеры уехали из Крыма, выполняя приказ командования. Там у них осталось все имущество и служебное жилье.

С тех пор украинское руководство так и не обеспечило их квартирами. В письме они заявили, что надеются на решение их проблемы.

«Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны», — говорится в письме.

Тем не менее отсутствие действий со стороны официальных властей подталкивает военнослужащих возвращаться в Крым после увольнения в запас и принимать российское гражданство, чтобы решить квартирный вопрос.

Напомним, после референдума в Крыму, на котором за вхождение в состав России высказалось более 96% избирателей, большая часть кораблей украинского флота подняли флаг ВМФ России.

Однако, часть военнослужащих выполнила приказ руководства и ушла на Украину, которая до сих пор считает Крым своей территорией.