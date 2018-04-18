Нью-Йорк, США, 18 апреля, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Сирийский город Ракка фактически лежит в руинах — разрушены или повреждены до 80% домов. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

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Он напомнил, что в октябре 2017 года город был освобожден от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ракка подвергалась бомбардировкам международной коалиции во главе с США, в результате 70−80% домов разрушены или повреждены.

В городе разрушена инфраструктура, до 95% населения не обеспечены продовольствием. Кроме того, осталось множество неразорвавшихся снарядов.

Условия в Ракке неблагоприятны для возвращения жителей, заключил Лоукок.

По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, направленная в Ракку оценочная миссия ООН и Красного креста увидела город лежащим в руинах. Там буквально нет ни одного целого здания, а под завалами остаются трупы. В Ракке нет электричества, воды и элементарных социальных услуг, школы и больницы не работают, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская делегация запросила открытое обсуждение в Совете Безопасности ООН гуманитарной ситуации в сирийских городах Ракке и Рукбане в контексте выполнения резолюции 2401.

По данным Минобороны РФ, ситуация в Ракке остается крайне тяжелой. В городе работают лишь две больницы, они переполнены. Люди часто погибают из-за подрывов боеприпасов. За период с октября 2017 по март 2018 года погибли 130 человек, еще 650 получили ранения.

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