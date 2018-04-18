Израильские ВВС атаковали Сирию после одобрения удара Трампом
Вашингтон, 18 апреля, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс 9 апреля израильскими ВВС был произведен после телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с американским президентом Дональдом Трампом, пишет 17 апреля газета The Wall Street Journal.
Из публикации следует, что Нетаньяху заручился поддержкой Трампа, чтобы уничтожить иранскую батарею ПВО, которая прибыла на авиабазу незадолго до нападения и еще не была развернута. Также израильские F-15 разбомбили ангар, в котором находились беспилотные летательные аппараты, используемые иранцами.
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9 апреля ракетному обстрелу подвергся аэродром Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс. Этот акт агрессии привел к гибели 14 человек. При этом Пентагон незамедлительно поспешил отвергнуть данные обвинения, выпустив соответствующее заявление. В свою очередь российские военные сообщили, что атака была произведена с израильских самолетов F-15, которые находились в небе над Ливаном.
11 апреля ситуацию в Сирии обсудили президент России Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху. Глава Российского государства призвал воздержаться от действий, которые могут еще сильнее дестабилизировать ситуацию в арабской республике.
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