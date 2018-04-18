Вашингтон, 18 апреля, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс 9 апреля израильскими ВВС был произведен после телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с американским президентом Дональдом Трампом, пишет 17 апреля газета The Wall Street Journal.

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Из публикации следует, что Нетаньяху заручился поддержкой Трампа, чтобы уничтожить иранскую батарею ПВО, которая прибыла на авиабазу незадолго до нападения и еще не была развернута. Также израильские F-15 разбомбили ангар, в котором находились беспилотные летательные аппараты, используемые иранцами.

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9 апреля ракетному обстрелу подвергся аэродром Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс. Этот акт агрессии привел к гибели 14 человек. При этом Пентагон незамедлительно поспешил отвергнуть данные обвинения, выпустив соответствующее заявление. В свою очередь российские военные сообщили, что атака была произведена с израильских самолетов F-15, которые находились в небе над Ливаном.

11 апреля ситуацию в Сирии обсудили президент России Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху. Глава Российского государства призвал воздержаться от действий, которые могут еще сильнее дестабилизировать ситуацию в арабской республике.

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