Хабаровск, 18 апреля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Развитие Дальнего Востока приобретает всё более «замысловатые» формы, а жители макрорегиона получает ежедневные поводы к разочарованию. Как развиваются свободные порты ДФО, чего ждать владельцам ДВ-гектаров, как чувствуют себя те, кто родился, живет и пытается работать на Дальнем Востоке, выяснял корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальневосточный гектар

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Инвестора нового порто-франко Советская Гавань очень ждут из дальних стран правоохранительные органы

Город на побережье Татарского пролива Советская Гавань, с 2009 года ждавший, да так и не дождавшийся великого процветания от создания портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ), теперь живет в предвкушении новых грандиозных свершений: правительство России приняло решение о распространении на муниципалитет режима свободного порта Владивосток.

Залив Советская Гавань является одной из удобнейших морских гаваней ДФО — он надежно закрыт от всех ветров, здесь удобно прятаться от штормов морским судам. По своим параметрам и удобству Советскую Гавань специалисты портовой отрасли сравнивают лишь с одним-единственным заливом мира — Сан-Франциско. Но только не зимой. Зимой удобный залив промерзает на глубину до двух метров. Справиться с такими льдами может только мощный ледокол. В СССР, когда в Советской Гавани работали два крупных судоремонтных завода, судозаход был таким интенсивным, что ледокол был нужен только при подходе из океана тяжелых льдов весной. Но с распадом Союза все изменилось.

В 90-е годы два гиганта советского судоремонта отчаянно цеплялись за жизнь. Но проиграли — новым «реформаторам», неэффективным чиновникам, а проще говоря, бардаку, который творился в стране.

Умирали гиганты страшно и мучительно — с забастовками рабочих, их заплаканными женами, которые показывали в телекамеры заезжим журналистам голодных детей, грабежом уникального оборудования, разработанного «номерными» НИИ советской оборонки, и прочими ужасами.

Сегодня акватория уникального залива слабо развита. Есть небольшой порт, который что-то переваливает. Рядом — развалины двух судоремонтных заводов да останки военно-морской базы Тихоокеанского флота.

Но главные проблемы злополучной гавани не в этом. У Советской Гавани две беды — замерзающий зимой залив, а также отсутствие железнодорожного сообщения. Небольшая колея не позволяет пропустить даже единственный пассажирский состав, который курсирует между Владивостоком и Ванино. На борту поезда написан маршрут: «Владивосток — Советская Гавань». И несведущих пассажиров это часто вводит в заблуждение: железнодорожники имеют в виду станцию Советская Гавань — Сортировочная, которая находится в соседнем, Ванинском районе. В свободный порт Советская Гавань поезд не идет. Какое уж тут развитие?

С 2015 года в Советской Гавани планировали реализацию крупного инвестпроекта — как раз на базе двух раскуроченных судоремзаводов. Китайская Baota Petrochemical Group заявила о готовности построить в бухте Курикша современный терминал, который, по замыслу, должен был перегружать 3 млн тонн нефтепродуктов и 1 млн древесины в год. Заявленный объем инвестиций — $300 млн. Российским партнером китайской компании выступало ООО «Терминал Блэк», входящее в группу «Марин Инвест». 80% «Терминал Инвест» принадлежит ООО «Марин Инвест», 20% — предпринимателю из Советской Гавани Дмитрию Ермакову.

«Этот проект остановлен, и что с ним будет — никто не знает. Проект должен был реализовываться на базе судоремзаводов, но владелец, Дмитрий Ермаков, находится за границей и сюда возвращаться не собирается», — цитирует главу Советско-Гаванского района Юрия Бухрякова ИА «Амурмедиа».

По данным издания, господин Ермаков возвращаться в Россию вряд ли соберется в обозримом будущем, поскольку здесь его появления очень ждут правоохранительные органы. Речь об укрытии от уплаты налогов очень крупной суммы денег.

Невозможно оказалось и получить комментарии у представителя господина Ермакова — некоего Сергея Федорова, который в отсутствие хозяина руководит руинами бывших СРЗ, — от комментариев он отказывается.

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Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт между тем полон оптимизма и полагает, что уж режим порто-франко обязательно вдохнет новую жизнь в депрессивный район с его уникальным, но, увы, пока никому не нужным заливом.

Стоило бы также вспомнить, что миллиарды бюджетных рублей, выделенных на почившую в бозе ПОЭЗ Советской Гавани, долгое время крутились на депозитах некой то ли госкорпорации, то ли агентства, созданного для создания ПОЭЗ. Куда ушли заработанные проценты — так и осталось неясным. Советская Гавань с тех «барышей» не получила ни копейки». Не получится ли так же со свободным портом?

Столица ЕАО: долг в полмиллиарда за тепло

И львиная доля приходится на жителей Биробиджана. Из 522 миллионов долга только за тепло 346 млн приходится на людей. Остальное задолжали предприятия и организации. Долги не снижаются, а продолжают расти. Только за три месяца 2018 года долг населения вырос на 41,2 млн.

Долгов за тепло хватило бы на пятилетнюю ремонтную программу для старенькой биробиджанской ТЭЦ, которая «пыхтит» из последних сил, периодически впадая в кому и оставляя тысячи биробиджанцев без тепла в мороз.

В социальных сетях жители Биробиджана пишут, что у большинства из них просто нет денег на оплату постоянно растущих сумм в платежках:

«Люди и так последние копейки несут в эти кассы коммунальщикам! Ну, нет больше уже у большинства даже копеек. А сколько стоят продукты, одежда, хотя бы раз в два года? А лекарства?! Невозможно уже так жить!»

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«Инновационный» туалет с «дыркой» для покорителей ДВ-гектаров

А что там с реализацией главного проекта по развитию ДФО — дальневосточного гектара? Будущих и немногочисленных настоящих обладателей бесплатных участков дальневосточной земли осчастливили: им предлагают приобретать деревянные туалеты с дырой в полу по цене 12 тыс. рублей. Компания-производитель сообщает, что туалеты производятся из массива дерева, и гарантирует почему-то «стерильность» и комфорт. ДФО… вообще-то… очень холодный регион. Какой уж тут комфорт — зимой в 40-градусный мороз в туалете на улице?

Собственно, думается, это как раз то, что нужно. Учитывая, что десятки миллионов дальневосточных гектаров расположены в непролазной тайге, без дорог и коммуникаций, туалет типа «сортир» с дыркой в полу — единственное удобство, которое будет много лет доступно обладателям гектаров.

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В ЕАО, по данным на конец декабря 2017 года, долг за услуги ЖКХ приблизился к отметке 1 млрд. Долг населения — более 800 млн. ЕАО — беднейший регион Дальнего Востока, четверть населения там живет за чертой бедности.

В поселке городского типа Смидовичи всё в той же ЕАО в кои-то веки построили новый жилой дом. Новостройка предназначалась для переселения жителей из аварийных бараков. Но воспрянувшие было духом смидовичцы так и не смогли переехать в новый дом: он оказался хоть и новым, но аварийным. После вмешательства ОНФ дом обследовали, сейчас чиновники усердно составляют график устранения дефектов в разрушающейся на глазах новостройке. Те самые чиновники, которые входили в состав комиссии, подписавшей акт приемки аварийного здания.

Приезжим всё, местным — ничего?

Чиновники между тем, что федеральные, что большинство региональных, с упорством, достойным лучшего применения, пытаются «нафаршировать» Дальний Восток миллионами приезжих. У них ничего не получается, но они — не сдаются.

Так, на прошедшем в Москве Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека зампред Совета, председатель постоянной комиссии по миграционной политике и защите прав человека в сфере межнациональных отношений Евгений Бобров обратил особое внимание на необходимость увеличения преференций для мигрантов из стран бывшего СССР:

«Нужно проработать дополнительные механизмы, чтобы люди стремились на Дальний Восток. Существующих недостаточно. Нужно обратить особое внимание на доработку федеральной миграционной программы, уделить особое внимание Дальнему Востоку, чтобы для переезда в ДФО было больше преференций, чем в остальные регионы приоритетного переселения», — сказал Бобров.

Коренных дальневосточников уже совсем списали со всех счетов?

Совет при президенте обсуждал новый судьбоносный проект под названием «Собирание соотечественников на благо России».

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению подавляющего большинства дальневосточников, развитие макрорегиона, усиленно рекламируемое с самых высоких трибун, ничего, кроме проблем, нищеты и безнадеги, жителям Дальнего Востока не приносит. Люди продолжают уезжать.

Отток населения из ДФО депутат ГД РФ от Якутии Федот Тумусов назвал «катастрофой», которую уже ничем невозможно маскировать. По данным парламентария, из ДФО, по самым оптимистичным оценкам, намерены уехать 38% жителей.

Между тем ВЦИОМ продолжает публиковать ни на чем не основанные отчеты, согласно которым порядка 30 млн россиян готовы вот-вот приехать на Дальний Восток. Прогнозы публикуются с 2015 года и не сбываются.

В порто-франко Ванино треть официально заявленных инвестпроектов существуют только на бумаге и вряд ли будут реализованы в обозримом будущем.

Введение режима свободный порт ничего не дало жителям Ванинского района Хабаровского края. Население уезжает, все, что можно назвать «инфраструктурой» XXI века, создано крупным бизнесом, но этого не хватает. Дети пишут письма губернатору Вячеславу Шпорту с просьбой обратить наконец внимание на полное отсутствие перспектив и развития. Но главу региона интересует только краевая столица.

На Сахалине глава УМВД Олег Долгий обратил внимание на вопиющую ситуацию с нашествием мигрантов из стран Центральной Азии:

«Непрерывный процесс замены коренного населения мигрантами из стран Центральной Азии оказывает все большее влияние на рост преступности в регионе. За 2017 год прирост мигрантов составил почти 18%, уровень этнической преступности вырос на 30%», — сказал глава УМВД Сахалина.

В регионах ДФО растут долги по зарплате, регионы наращивают госдолг, население продолжает уезжать. А те, кто пока не уехал, все чаще задают вопрос:

Через сколько лет Дальний Восток России перестанет говорить по-русски? И на каком языке он будет говорить?