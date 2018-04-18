Вашингтон, 18 апреля, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу извинился перед постоянным представителем США при ООН Никки Хейли за свои резкие слова, связанные с её анонсом нового пакета антироссийских санкций. Об этом пишет 17 апреля газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Никки Хейли

В материале издания уточняется, что речь идёт об интервью, данном Хейли телеканалу CBS, в котором она заявила, что «новые санкции в отношении России», связанные с поддержкой сирийского правительства, будут введены с 16 апреля.

Кадлоу заявил 17 апреля на брифинге, что в Белом доме лишь «рассматривают вопрос» о введении новых антироссийских санкций, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Советник президента США Дональда Трампа упрекнул Хейли в том, что она «поторопилась» или «что-то перепутала».

В ответ на это постпред США при ООН заявила, что ничего не путала, и что ей несвойственно так ошибаться. Кадлоу, отвечая Хейли, принёс ей свои извинения и подчеркнул, что, по-видимому, до неё просто не донесли информацию об «изменениях политического курса».

В материале издания указано, что глава Белого дома, просматривая выступления Хейли по телевизору, был недоволен её высказываниями относительно России.

Напомним, 17 апреля Лоуренс Кадлоу заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в американских СМИ 15 апреля была опубликована информация, о том, что Дональд Трамп, узнавший, что европейские союзники высылают по отдельности значительно меньшее число российских дипломатов, чем Вашингтон, обрушился с гневной критикой на своих советников.

По информации, полученной СМИ из президентской администрации, советники Трампа заверили главу государства, что США вышлют «почти столько же» российских дипломатов, сколько и страны Евросоюза.

Трамп почему-то счёл, что его советники, говоря об активности скоординированной с Евросоюзом, имеют в виду равное число высылаемых работников МИД РФ из каждой страны, солидарной с Великобританией по вопросам, связанным с инцидентом в Солсбери.

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