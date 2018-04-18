Киев, 18 апреля, 2018, 07:40 — ИА Регнум. В рейтинге лучших армий мира Украина заняла 29-е место из 136, сообщает 18 апреля УНИАН.

U.S. Army Europe Images Солдат ВСУ

Согласно сообщению, рейтинг составляла компания Global Firepower на основании 55 факторов. На 30-м месте оказалась Чехия, на 28-м — Греция. Первое место осталось за США, второе — за Россией, третье занял Китай. Отмечается, что в 2017 году Украина занимала 30-е место.

Напомним, украинские власти регулярно сообщают о том, что якобы украинская армия «возродилась» и даже стала «одной из самых эффективных армий в Европе». Так, президент Украины Петр Порошенко в доказательство «эффективности» украинской армии привел конкурс в Польше, в котором принимали участие украинские десантники.

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Реальная же картина выглядит не такой радостной. Практически вся украинская техника состоит либо из старых советских образцов, либо из новых, однако не работающих моделей. К таким моделям относится миномет «Молот», взрывающийся в руках солдат, танк «Булат», непригодный для военных действий, и другие.

Состояние личного состава подразделений ВСУ также оставляет желать лучшего. По данным экспертов, морально-психологическое состояние украинских солдат крайне низкое, что приводит к частым небоевым потерям.