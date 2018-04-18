Москва, 18 апреля, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 21-ом субъекте России, сообщает 18 апреля пресс-служба Роспотребнадзора.

Василий Поленов. Больная

По данным ведомства, в России с 9 по 15 апреля отмечается снижение интенсивности эпидемического процесса и географического распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению зарегистрировано в 21-ом субъекте РФ, — говорится в сообщении. — Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту РФ — в шести городах».

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Эпидпороги заболеваемости среди детей до двух лет превышены в двух регионах, среди детей от трех до шести лет — в шести регионах, от семи до 14 — в 17-ти, старше 15 лет — в 22-х регионах. С 9 по 15 апреля лабораторно обследовано более девяти тысяч человек с признаками ОРВИ, всего проведено более 78 тыс. исследований.

В странах Северного полушария, в том числе Европейского региона продолжают социркулировать оба типа вирусов гриппа — А и В. Большинство стран Европейского региона сообщили о низкой активности вирусов. В странах Южного полушария активность гриппа оставалась в целом на межсезонных уровнях.

Напомним, за первую неделю апреля в России превышение эпидемических порогов было зарегистрировано в 26 субъектах РФ. Превышение эпидпорога по центральному городу по регионам России зафиксировано в девяти городах.

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