Вашингтон, 18 апреля, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп раскритиковал 18 апреля условия членства Соединенных Штатов во Всемирной торговой организации (ВТО) и Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), назвав сделку «плохой».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

"Двусторонние сделки намного более эффективны, выгодны, они лучше для наших работников. Смотрите, как плоха для США Всемирная торговая организация», — написал он на своей странице в Twitter.

Участие в ТТП, по мнению американского президента, также не представляет интереса для США, несмотря на пожелания некоторых партнеров. Трамп заявил, что о необходимости возвращения Вашингтона к торговым отношениями в рамках ТТП ранее высказывались Япония и Южная Корея.

«Мне не нравится эта сделка для США. Слишком много обязательств и никакой возможности выйти из нее, если она не работает», — пояснил Трамп.

Ранее он обещал рассмотреть идею возобновления сотрудничества с другими странами. Для этого торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру и директору национального совета по экономике Ларри Кудлоу были даны поручения проработать инициативу на предмет целесообразности переговоров по заключению нового соглашения со странами региона.

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В 2017 году Трамп объяснил, что выступает против многосторонних форматов сотрудничества и предпочитает договариваться с каждой страной по отдельности. Однако задуматься о возвращении в ТТП его заставило ухудшение отношений с Китаем, который готов сократить спрос на продукцию американских фермеров и одновременно наращивает свое присутствие в регионе.

Соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (Trans-Pacific Partnership, TPP) подписано 4 февраля 2016 года двенадцатью странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Его участники — США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу — обязались снизить торговые барьеры и ввести регулирование некоторых отношений. Также в формате партнерства предусмотрено создание зоны свободной торговли.