Трамп назвал сделку США с ВТО «плохой»
Вашингтон, 18 апреля, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп раскритиковал 18 апреля условия членства Соединенных Штатов во Всемирной торговой организации (ВТО) и Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), назвав сделку «плохой».
"Двусторонние сделки намного более эффективны, выгодны, они лучше для наших работников. Смотрите, как плоха для США Всемирная торговая организация», — написал он на своей странице в Twitter.
Участие в ТТП, по мнению американского президента, также не представляет интереса для США, несмотря на пожелания некоторых партнеров. Трамп заявил, что о необходимости возвращения Вашингтона к торговым отношениями в рамках ТТП ранее высказывались Япония и Южная Корея.
«Мне не нравится эта сделка для США. Слишком много обязательств и никакой возможности выйти из нее, если она не работает», — пояснил Трамп.
Ранее он обещал рассмотреть идею возобновления сотрудничества с другими странами. Для этого торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру и директору национального совета по экономике Ларри Кудлоу были даны поручения проработать инициативу на предмет целесообразности переговоров по заключению нового соглашения со странами региона.
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В 2017 году Трамп объяснил, что выступает против многосторонних форматов сотрудничества и предпочитает договариваться с каждой страной по отдельности. Однако задуматься о возвращении в ТТП его заставило ухудшение отношений с Китаем, который готов сократить спрос на продукцию американских фермеров и одновременно наращивает свое присутствие в регионе.
Соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (Trans-Pacific Partnership, TPP) подписано 4 февраля 2016 года двенадцатью странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Его участники — США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу — обязались снизить торговые барьеры и ввести регулирование некоторых отношений. Также в формате партнерства предусмотрено создание зоны свободной торговли.