Вашингтон, 18 апреля, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Минтранс России продлил действие разрешений на транзитные перелеты авиакомпаниям США до конца октября 2018 года. Об этом представитель внешнеполитического ведомства США сообщил РИА «Новости».

Boeing Dreamscape Лайнер Boeing 777-200 в небе

"Министерство транспорта России проинформировало нас сегодня о том, что продлит разрешения на пролет для авиакомпаний США по трем маршрутам до 28 октября 2018 г.», — сказал источник.

Представитель Госдепа США добавил, что получение разрешений на пролеты американских лайнеров над РФ уже подтвердили несколько авиакомпаний.

По его словам, российская сторона также продлила до 20 апреля срок действия разрешения на грузовые рейсы из Азии в Европу.

«Россия предлагает утвердить альтернативный маршрут для этих рейсов после 20 апреля, — сказал собеседник агентства. — Мы консультируемся с авиакомпаниями США по российскому предложению».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая 2018 г. депутаты Госдумы РФ рассмотрят законопроект об ответе на ограничительные меры Запада. В случае утверждения законопроекта и введения его в действие ряд граждан США (и граждан ряда западных стран) могут лишиться возможности въезда в РФ.

Также может быть прекращено международное сотрудничество компаний РФ и США в авиастроении, а также ракетно-двигательной и атомной отраслях.

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