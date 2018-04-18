Москва, 18 апреля, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Торги на нефтяном рынке закрылись 17 апреля в небольшом плюсе. На фоне повсеместного укрепления американской валюты стоимость Brent снижалась до $70,82, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К закрытию торгов в Штатах цена восстановилась до 71,74. Доллар оказался под давлением из-за снижения доходности десятилетних американских облигаций.

Незначительную поддержку нефтяному рынку оказал отчет Американского института нефти. Согласно последним еженедельным данным, запасы сырой нефти в США снизились на 1,047 млн баррелей.

Запасы бензина снизились на 2,473 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 0,854 млн баррелей. 18 апреля выйдет аналогичный отчет от минэнерго США.

Сегодня, 18 апреля, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $71,92 (+0,39%). Цена торгуется в пятидневном коридоре диапазоном 1,7 доллара. Его границы проходят через уровни $70,80 и $72,50.

Напомним, 17 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,22%, до $71,58 за баррель, WTI — на 0,46%, до $66,51 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июне 2018 года на СПбМТСБ составляет $67,56 за баррель.

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