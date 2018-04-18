Москва, 18 апреля, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Рубль продолжил 17 апреля укрепляться к иностранным валютам на фоне решения Дональда Трампа не вводить новые санкции в отношении России. В моменте курс доллара снижался до 60 рублей, однако день американская валюта завершила в плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Сбить цену на открытии могли экспортеры, которым нужна рублёвая ликвидность для налоговых платежей. Рикошет от 60 рублей указывает на то, что трейдеры воспользовались ситуацией и докупили валюту по низкой цене против 65 рублей на 11 апреля. По итогам торгов 17 апреля курс доллара к рублю прибавил 39 копеек, до 61,55, курс евро — 41 копейки, до 76,13 рубля.

Сегодня, 18 апреля, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит 71,92 (+0,39%). Доллар США на рынке Форекс демонстрирует смешанную динамику к основным валютам. 17 апреля индекс RGBI вырос на 0,39%, до 142,37.

После снижения волатильности по рублёвым парам Минфин РФ решил возобновить аукционы. Сегодня ведомство проведет аукцион, на котором разместит ОФЗ на сумму 20 млрд рублей. Учитывая перечисленные факторы, скорее всего, курс рубля на Мосбирже откроется незначительным ростом.

Рубль положительно отреагировал на новость об отсрочке новых антироссийских санкций. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что США готовят новые санкции и никакого замешательства по этому поводу нет.

Как видно, никаких улучшений для рубля нет и не предвидится. Он останется под давлением, а трейдеры будут выкупать иностранные валюты на падениях.

Напомним, 17 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 39 коп. (+0,64%), до 61,55 руб., курс евро — на 41 коп. (+0,54%), до 76,13 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,4 млрд (+7,31%), евро/рубль — 467,3 млн евро (+4,89%).

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