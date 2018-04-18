Екатеринбург, 18 апреля, 2018, 07:07 — ИА Регнум. 17 апреля на Урале завершились суды по громким процессам. В Екатеринбурге Свердловский областной суд решил судьбу общественника Алексея Беззуба, а Центральный районный суд Челябинска обязал Минфин России уплатить двум девушкам, перепутанным больше 30 лет назад в роддоме, по миллиону рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Радоница

Прошедший вторник запомнится многим уральцам как день поминовения усопших — Радоница. В этот день православные и не только они массово посетили кладбища. Очевидцы рассказывают: возле погостов было многолюдно, а на подъезде к ним не обходилось без автомобильных заторов.

«У нас рядом кладбище. Такие пробки бывают только раз в году», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из жителей Екатеринбурга.

Не обошлось в этот день и без ЧП. В Нижнем Тагиле внезапно загорелся автобус, ехавший на кладбище. Люди не пострадали. А некоторые граждане попеняли своим землякам на то, что те, по их мнению, устроили пьянки на могилах.

Не обошлось и без традиционных для такого дня попрошаек на кладбищах. Причём очевидцы говорят: они стали изобретательнее. «У них новая фишка, они все с костылями бегают», — сообщила одна из местных жительниц.

Беззуб

Свердловский областной суд отказался изменить приговор общественнику Алексею Беззубу. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Напомним, в августе 2016 года на одной из спортплощадок в Екатеринбурге на четырёхлетнего мальчика упали ворота. Квартальный Алексей Беззуб был обвинён в халатности. По его словам, следователи особо и не разбирались в этом деле. В январе 2018 года прозвучал приговор: три года условно с испытательным сроком на два года.

Беззуб не посчитал себя виновным и подал апелляционную жалобу. Но изменить приговор ему не удалось.

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Перепутали в роддоме

Центральный районный суд Челябинска вынес очередное решение по делу о подмене в родильном доме двух детей. В 2017 году был удовлетворён иск матери одной из девочек Зои Т. А затем иски подали её биологическая дочь Люция Р., оказавшаяся из-за ошибки медиков в чужой семье, и Екатерина Т., которая долгое время считала своей матерью Зою Т.

Ошибка случилась в далёком 1987 году. Зоя Т. ранее требовала 10 млн рублей. Но ей присудили миллион. Оплатит Минфин, которому не удалось отменить это решение.

Перепутанные в роддоме девушки тоже требовали по 10 млн рублей. Но и им присудили только по миллиону. Скорее всего, и это решение Минфин России отменить не сможет.

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В режиме НМУ

Челябинск снова задыхается от вредных выбросов. В городе уже который день действует режим неблагоприятных метеоусловий. Жители Калининского района сообщают о жуткой вони.

Один из уральских промышленных центров оказывается в такой ситуации, увы, довольно часто, примерно 180 дней в году. Традиционно горожане обрывают телефоны в надзорных ведомствах, жалуются на плохое самочувствие и на загазованность.

Областные и городские власти много раз обращали внимание на проблему загрязнения воздуха и призывали предприятия снижать выбросы. Такие призывы раздаются и сейчас, перед каждым очередным периодом НМУ. Правда, улучшения ситуации челябинцы пока не замечают.

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Выброс бензола

В Оренбургской области произошёл выброс бензола. В одной из точек Бузулукского района норма оказалась превышена в девять раз.

Загрязнение произошло 10 апреля. Тогда недалеко от посёлка Мичурино с моста в озеро опрокинулся грузовик, в цистерне которого был пропан. Произошла разгерметизация и утечка газа. Водитель погиб.

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Он продвинул Ельцина

17 апреля стало известно о смерти человека, с именем которого можно связать приход Бориса Ельцина во власть. В Москве на 91-м году жизни умер бывший первый секретарь Свердловского обкома КПРФ, почётный гражданин Свердловской области Яков Рябов.

Обком он возглавлял в 1971—1976 годах. А когда его забирали в Москву, руководить оборонно-промышленным комплексом страны, то порекомендовал вместо себя именно Бориса Ельцина. Ранее с подачи Рябова Ельцин стал секретарём обкома. После освобождения должности первого секретаря он её и занял.

Незадолго до смерти Яков Рябов дал интервью изданию «Областная газета». Он признал, что жалеет о своём решении предложить Ельцина вместо себя.

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