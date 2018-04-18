Украина выступила против ЕС, ЕС – Польши: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 апреля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Усиление напряжения: госдепартамент США высказался о протестах в Ереване;
- Кустарное производство: в сирийской Думе найдена лаборатория по производству химоружия;
- «Вековая печаль»: ЕС обвинил Польшу в уничтожении Беловежской Пущи;
- Осталась без защиты: в Киеве обвинили ЕС и Германию в сговоре с «Газпромом»;
- Если у вас болит: в России хотят запретить рекламу лекарств на телевидении.