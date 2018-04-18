Якутск, 18 апреля, 2018, 05:08 — ИА Регнум. Начальник государственной противопожарной службы республики Николай Иванов, в курируемом которым подразделении в Кангалассах (пожарная часть №40) сотрудники объявляли голодовку, временно отстранён от занимаемой должности. Он не будет руководить ведомством во время скрупулёзной и всесторонней проверки деятельности службы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

geralt Увольнение

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При этом сотрудники подразделений уже жалуются на то, что им раздали подписные листы с заголовком «работники противопожарной службы против отстранения от занимаемой должности Николая Иванова», для того, чтобы они вписали туда свои фамилии, имена, отчества и подписи.

Напомним, с помощью акции протеста, во время проведения которой были озвучены факты, давшие повод для проверок, пожарные требовали полностью выплачивать им зарплаты (люди получали деньги только за 140 из 192 отработанных часов), обеспечивать их всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты (одна каска делилась на двоих, а зимой приходилось тушить пожары в летних резиновых сапогах), выдавать ГСМ в полном объёме, финансировать ремонт части и пожарных автоцистерн (работники «скидывались» на эти цели из своих зарплат) и восстановить в должностях сотрудников, уволенных в попытках отстоять свои права на нормальные условия труда.

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В правительстве республики для расследования нарушений в подведомственных региональной государственной противопожарной службе частях создали рабочую группу, которая будет функционировать под руководством первого вице-премьера Андрея Колодезникова. В рабочей группе будут состоять в том числе руководитель независимого профсоюза пожарных, участник голодовки Андрей Холтосунов и уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева, а также представители трудовой инспекции, республиканской общественной палаты, регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Рабочая группа проанализирует эффективность деятельности противопожарной службы по обеспечению подразделений пожарно-техническим и аварийно-спасательным оборудованием, а также по реализации мероприятий госзадания в области пожарной безопасности.

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Помимо этого, будет проверено, исполнялись ли решения судов, в которые сотрудники обращались в 2017—2018 годах с целью отстоять свои права на нормальные условия и оплату труда.

«Тема касается не одного пос. Кангалассы, будем проводить выборочные проверки. Нас ждёт скрупулёзная работа», — сказал первый заместитель председателя правительства Андрей Колодезников.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля десять сотрудников пожарной части №10 (посёлок Кангалассы) отряда государственной противопожарной службы Якутии №40 по Якутску объявили голодовку, выдвинув ряд требований, касающихся условий и оплаты труда. Их поддержали ещё 55 сотрудников пожарных частей в пригороде Якутска Магане, Жатае, Нижнем Бестяхе, а также в посёлке Зырянка Верхнеколымского района. Голодовка была прекращена 17 апреля после того, как с третьей попытки был согласован протокол исполнения требований голодающих. Решить проблемы в пожарных частях чиновники обещали в 30-дневный срок.